Майкл Биспинг назвал бойца UFC с лучшим боксом

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены сразятся 16 ноября на турнире UFC 322. Биспинг прокомментировал мнение, согласно которому Махачев будет фаворитом в поединке, отметив сильные стороны австралийца.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Кажется, это немного неуважительно к Джеку Делла Маддалене. Джек проиграл только первые два боя и с тех пор остаётся непобеждённым. Он крупный парень, настоящий полусредневес. Он умеет боксировать — его бокс красивый и, вероятно, лучший во всём UFC», — сказал Биспинг в интервью журналисту Майку Бону, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Махачев на пороге исторического достижения. Где и когда смотреть UFC 322
Махачев на пороге исторического достижения. Где и когда смотреть UFC 322

Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Махачевым:

