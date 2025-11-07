Майкл Биспинг назвал бойца UFC с лучшим боксом

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены сразятся 16 ноября на турнире UFC 322. Биспинг прокомментировал мнение, согласно которому Махачев будет фаворитом в поединке, отметив сильные стороны австралийца.

«Кажется, это немного неуважительно к Джеку Делла Маддалене. Джек проиграл только первые два боя и с тех пор остаётся непобеждённым. Он крупный парень, настоящий полусредневес. Он умеет боксировать — его бокс красивый и, вероятно, лучший во всём UFC», — сказал Биспинг в интервью журналисту Майку Бону, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Махачевым: