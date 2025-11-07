Скидки
Де Риддер заявил, что проиграл Аллену из-за травмы, проявившейся ещё в реванше с Малыхиным

Нидерландский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Ренье де Риддер высказался о поражении в поединке с Бренданом Алленом, когда отказался продолжать бой.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

«Я всё ещё чувствую себя дерьмово. Когда я поднимаюсь по лестнице, у меня перехватывает дыхание. Есть много информации, полученной в результате анализа крови и всего остального, но я не хочу быть слишком конкретным, потому что тогда я никогда не получу матч-реванш. Есть некоторые физические проблемы, и я собираюсь посмотреть, смогу ли я всё это исправить, прежде чем вернусь. Это то, с чем я боролся в прошлом, во время второго боя с [Анатолием] Малыхиным, и я думал, что исправил это, но, видимо, у меня ничего не вышло.

Я здорово облажался. Я осознаю, что в тренировочном лагере просто перегибал палку. По сути, на протяжении всего сбора я чувствовал себя медленным, очень измотанным, очень уставшим после каждой тренировки, во время каждых упражнений. Честно говоря, даже в лагере Роберта [Уиттакера] я последние пару недель чувствовал себя не в своей тарелке.

Но я был очень упрям, как и положено нидерландцу, и я продолжал давить на себя, выкладывался всё сильнее и сильнее, и это проявилось в бою. Я не уверен, было ли это связано с весогонкой. Должно быть, это сыграло свою роль, потому что в этот раз сбросить вес было намного сложнее. Но самое главное, в этом году я изнурял своё тело как сумасшедший. Я зашёл слишком далеко. Я был так сосредоточен на том, чтобы наконец-то получить свой титульный бой, и думал, что добьюсь этого в Ванкувере, поэтому продолжал давить», — сказал де Риддер на YouTube-канале Submission Radio.

