«Именно это может сыграть решающую роль». Биспинг ― о бое Махачева и Делла Маддалены

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, являющимся чемпионом лиги в полусреднем весе. Бой состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«У Джека отличная защита от тейкдаунов и просто потрясающая работа ног. Он двигается так, что может легко менять направление и не позволять сопернику прижать себя к сетке. Из-за боксёрского стиля он не станет наносить много ударов ногами, и именно это может сыграть решающую роль. Так что да, я понимаю, почему Ислам считается явным фаворитом, но… still (этой фразой в ММА объявляют победу действующего чемпиона. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Биспинг в интервью журналисту Майку Бону, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Махачев показал смену имиджа перед боем с Делла Маддаленой:

