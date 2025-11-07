Кормье раскритиковал Джонса за высказывания в адрес Аспиналла

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье раскритиковал непобеждённого Джона Джонса за высказывания в адрес Тома Аспиналла.

«Когда Джона Джонса называют «уткой», когда Джону Джонсу говорят, что Том Аспиналл — тот парень, который может победить его, он сидит сложа руки, надеясь, что что-то случится, что даст ему повод пойти и принизить этого парня. Мы говорили об этом перед боем; я сказал вам, ребята, что, если Сириль Ган победит, Джон будет постоянно спрашивать: «Это тот парень, который, как вы думали, побьёт меня?»

Не уверен, что даже этот исход не доставил Джонсу ещё больше удовольствия, потому что теперь он может вообразить, что он бы сделал, даже если это не так. Но не заблуждайтесь — в первом раунде Сириль Ган добился куда большего успеха, чем многие ожидали. Он мог продолжать развивать успех, или Том, наоборот, мог прийти в себя и переломить ход боя. Ребята, это был раунд длиной всего четыре минуты. Слишком короткий бой, чтобы делать такие категоричные выводы. Просто невозможно. Однако, думаю, причина, по которой многие сделали такие сильные выводы, в том, что они никогда раньше не видели, чтобы Том вообще испытывал трудности.

Джонс сказал, что за бой он успел подметить многие его шаблоны. Но, ребята, это же всего четыре минуты! Мы не знаем, какими были бы следующие 21. Просто не знаем. Однако бойцы, когда изучают возможных соперников, ищут уязвимости. Они не дают им должного — они смотрят, что не так. Вот почему, когда я в 2012 году начал работать на телевидении, комментировать бои и стараться быть максимально нейтральным, я стал лучше как боец. Потому что ты учишься видеть картину целиком.

А Джонс смотрит на Аспиналла только как на потенциального соперника. Поэтому он говорит: «Вот это плохо, и это плохо, а это он делает слабо». Потом находит одну вещь, за которую можно похвалить, и всё остальное — ерунда: джиу-джитсу слабое, борьба слабая, только одна-две вещи неплохи. И он не может это выключить, ведь в глубине души знает — однажды может с ним подраться. Чтобы оценивать объективно, нужно отключить бойцовское мышление. А этому меня научил комментаторский опыт, не карьера бойца. Может быть, Том Аспиналл и не тот монстр, каким Джонс его себе представлял до боя, — но, честно, мы не увидели достаточно, чтобы судить о его уровне по четырём минутам. Это факт!

Том получил кровотечение из носа — и люди сразу решили, что он в беде. Однако впереди-то ещё была 21 минута! Я видел, как Хабиб Нурмагомедов проиграл раунд Джастину Гэтжи, а потом задушил его и полностью перевернул бой», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.