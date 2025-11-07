Шейх-Мансур Хабибулаев стал семикратным чемпионом мира по боевому самбо

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, проходит чемпионат мира по самбо. Российский спортсмен Шейх-Мансур Хабибулаев, выступающий в весовой категории до 64 кг, в финале встречался с представителем Узбекистана Ойбеком Солиевым и одержал победу, став семикратным чемпионом мира по боевому самбо.

Чемпионат мира в Бишкеке является юбилейным, 50-м по счёту турниром. На протяжении трёх соревновательных дней спортсмены разыграют 14 комплектов наград в спортивном самбо (по семь у мужчин и женщин) и столько же — в боевом самбо.

Первый в истории чемпионат мира состоятся в 1973 году в Иране. Отметим, что в Кыргызстане турнир проходит во второй раз за последние четыре года.

