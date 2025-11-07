«Был рад, что не встретился с ним». Джон Джонс назвал бойца UFC, с которым боялся драться

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс рассказал, что боялся выходить на бой с легендарным двукратным претендентом на титул UFC в категории до 93 кг соотечественником Энтони Джонсоном.

«Расскажу вам историю. В итоге я оказался в центре скандала и не смог провести поединок с Энтони Джонсоном… Он был одним из самых страшных, но и самых уважаемых людей на свете. Мне очень не хватало этого, я не мог разделить октагон с таким человеком. В то же время где-то в глубине души я был рад, что попал в скандал. Энтони действительно меня очень пугал», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Их встреча должна была пройти 23 мая 2015 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 187. Однако 27 апреля Джон попал в автокатастрофу, травмировав беременную женщину и скрывшись с места ДТП. В машине были найдены марихуана и документы на имя Джонса. На следующий день он пришёл с повинной в полицию, после чего был выпущен под залог в $ 2,5 тыс. до суда. Полицией штата Джону Джонсу было предъявлено обвинение в оставлении места ДТП, что грозило ему тремя годами лишения свободы. Руководство UFC приняло решение дисквалифицировать спортсмена на неопределённый срок и лишить его титула чемпиона в полутяжёлом весе.