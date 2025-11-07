Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Шевченко рассказала, почему потеряла интерес к проведению третьего боя с Нуньес

Комментарии

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко объяснила, почему ей неинтересно проводить третий поединок с бывшей двойной чемпионкой UFC в легчайшем и полулёгком весе бразильянкой Амандой Нуньес.

«Долгое время это [желание провести третий поединок с Нуньес] было единственной причиной, из-за которой я оставалась в легчайшем весе, там было всего одно имя. Закончить дела с Амандой [было моей целью]. Когда она вышла на пенсию, я потеряла интерес к противостоянию с ней, а теперь посмотрим. Ходят слухи, что она не на пенсии, но посмотрим, правда ли это», — приводит слова Шевченко портал Sportskeeda.

