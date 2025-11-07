Экс-чемпион UFC: Стрикленд стал бы серьёзным испытанием для Чимаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд предположил, что соотечественник Шон Стрикленд мог бы навязать конкуренцию непобеждённому 31-летнему действующему обладателю титула UFC в категории до 84 кг, представляющему ОАЭ, Хамзату Чимаеву.

«Мне неприятно это говорить, но Стрикленд, вероятно, станет самым серьёзным испытанием для Хамзата. Стрикленда невероятно сложно удержать в партере. Он не очень хорош на земле, но может подняться, и это самое главное — Чимаев не сможет удержать его внизу. Хамзату нужно освоиться в стойке [чтобы конкурировать с Шоном]. Если Чимаев не сможет удержать противника на земле, то ему может быть тяжело», — приводит слова Стрикленда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.