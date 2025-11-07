Скидки
Пимблетт обвинил Топурию в лицемерии, призвав подписать контракт на бой с ним

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт выступил с обвинением во лжи и лицемерии в адрес непобеждённого 28-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Я просто хочу, чтобы Илия подписал контракт на бой, мужик. Топурия только и делал, что говорил обо мне всякую чушь, называя никчёмным и незаслуженным претендентом. Думаю, что Илия просто тянет время, не соглашаясь на поединок со мной. Если ты такой крутой парень, то почему бы тебе не согласиться на лёгкий бой со мной и не побить меня? Вперёд, как говорил Майк Тайсон: «Подпиши контракт, большой мальчик», — приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.

