«Готов в марте». Азамат Мурзаканов пообещал финишировать Иржи Прохазку

Непобеждённый седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Азамат Мурзаканов вновь заявил о желании провести поединок с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 93 кг чехом Иржи Прохазкой, пообещав его финишировать.

«Готов в марте. Дайте мне Иржи Прохазку. Закончу досрочно», — написал Мурзаканов на своей странице в социальной сети.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В последнем бою Азамат победил техническим нокаутом в первом раунде австрийского бойца Александара Ракича.