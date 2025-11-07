Скидки
Дэн Хукер назвал победителя в бою Махачев — Делла Маддалена
Сельмой номер рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландец Дэн Хукер высказался о предстоящем противостоянии между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе. Их встреча станет главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Джек, будучи крупнее, чувствует, что его телосложение и габариты дадут ему преимущество, если дело дойдёт до чемпионских раундов. Но Ислам — невероятно умный боец. В стойке его очень трудно достать — Махачев не любит, когда его бьют. Кроме того, Ислам также очень осторожен в партере. Его очень трудно достать, ему очень сложно начать наносить урон. Но я чувствую, что сейчас в полусреднем весе нет никого лучше Джека. Я вижу, что Делла Маддалена победит в этом бою», — приводит слова Хукера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

