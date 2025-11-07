«Смогу удивить его». Делла Маддалена предположил, в чём Махачев его недооценивает

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена предположил, что 34-летний россиянин Ислам Махачев может недооценивать его навыки в грэпплинге.

«Я думаю, что Махачев недооценивает меня в грэпплинге. Он будет думать о том, как перевести меня, удержать и финишировать. Так что, думаю, в грэпплинге я смогу его удивить. Хотя думаю, что бо́льшую часть этого поединка мы проведём в стойке», — приводит слова Делла Маддалены портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Джеком и Исламом станет главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США), который пройдёт 16 ноября. Для Делла Маддалены это будет первая защита титула.