Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Смогу удивить его». Делла Маддалена предположил, в чём Махачев его недооценивает

«Смогу удивить его». Делла Маддалена предположил, в чём Махачев его недооценивает
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена предположил, что 34-летний россиянин Ислам Махачев может недооценивать его навыки в грэпплинге.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я думаю, что Махачев недооценивает меня в грэпплинге. Он будет думать о том, как перевести меня, удержать и финишировать. Так что, думаю, в грэпплинге я смогу его удивить. Хотя думаю, что бо́льшую часть этого поединка мы проведём в стойке», — приводит слова Делла Маддалены портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Джеком и Исламом станет главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США), который пройдёт 16 ноября. Для Делла Маддалены это будет первая защита титула.

Материалы по теме
Махачев на пороге исторического достижения. Где и когда смотреть UFC 322
Махачев на пороге исторического достижения. Где и когда смотреть UFC 322
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android