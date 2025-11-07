Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В выигрыше останутся все». Джон Джонс раскрыл, с кем хотел бы провести бой в Белом доме

«В выигрыше останутся все». Джон Джонс раскрыл, с кем хотел бы провести бой в Белом доме
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс заявил о готовности провести поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«Турнир UFC в Белом доме станет блокбастером, и за ним будут следить по всему миру. Конечно, я хочу там драться. И мне хочется провести поединок с Алексом Перейрой в этом карде. Он невероятно уважителен. А его имя известно всем. Он чемпион. Его считают одним из величайших бойцов всех времён. Это было бы грандиозное событие.

В течение карьеры я побил многих бразильцев. И независимо от того, как сложится этот бой, после не будет проигравших. В выигрыше останутся все. Этот бой соберёт много миллионов людей у экранов. Это полезно для нашего вида спорта», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Материалы по теме
«Был рад, что не встретился с ним». Джон Джонс назвал бойца UFC, с которым боялся драться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android