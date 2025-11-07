«В выигрыше останутся все». Джон Джонс раскрыл, с кем хотел бы провести бой в Белом доме

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс заявил о готовности провести поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«Турнир UFC в Белом доме станет блокбастером, и за ним будут следить по всему миру. Конечно, я хочу там драться. И мне хочется провести поединок с Алексом Перейрой в этом карде. Он невероятно уважителен. А его имя известно всем. Он чемпион. Его считают одним из величайших бойцов всех времён. Это было бы грандиозное событие.

В течение карьеры я побил многих бразильцев. И независимо от того, как сложится этот бой, после не будет проигравших. В выигрыше останутся все. Этот бой соберёт много миллионов людей у экранов. Это полезно для нашего вида спорта», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.