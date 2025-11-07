Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Машина против Питера Пэна». Двалишвили снова потроллил Петра Яна перед реваншем

«Машина против Питера Пэна». Двалишвили снова потроллил Петра Яна перед реваншем
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили опубликовал альтернативный постер к реваншу с россиянином Петром Яном, который состоится 6 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Машина против Питера Пэна. Противостояние века», — подписал Двалишвили фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Двалишвили

Мераб начал карьеру профессионального бойца смешанных единоборств в январе 2014 года. В UFC боец из Грузии стал выступать с декабря 2017 года. К настоящему моменту Двалишвили идёт на серии из 14 побед, что является рекордом для легчайшего дивизиона UFC.

Материалы по теме
UFC 323: Пётр Ян против непобедимого чемпиона. Остановит Двалишвили? LIVE
Live
UFC 323: Пётр Ян против непобедимого чемпиона. Остановит Двалишвили? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android