Чендлер: Топурия — самый техничный боец в ММА на планете. Даже превосходит Алекса Перейру

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер лестно высказался в адрес непобеждённого 28-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Илия Топурия является самым техничным бойцом ​​в смешанных единоборствах на планете. Он и Алекс Перейра — это настоящие монстры, но, думаю, Илия тоже его превосходит», — приводит слова Чендлера аккаунт MMA UNCENSORED в социальной сети Х.

Напомним, Топурия имеет в своём профессиональном рекорде 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно и две — решением судей. В последнем бою Илия взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.