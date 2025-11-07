Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: Топурия — самый техничный боец в ММА на планете. Даже превосходит Алекса Перейру

Чендлер: Топурия — самый техничный боец в ММА на планете. Даже превосходит Алекса Перейру
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер лестно высказался в адрес непобеждённого 28-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Илия Топурия является самым техничным бойцом ​​в смешанных единоборствах на планете. Он и Алекс Перейра — это настоящие монстры, но, думаю, Илия тоже его превосходит», — приводит слова Чендлера аккаунт MMA UNCENSORED в социальной сети Х.

Напомним, Топурия имеет в своём профессиональном рекорде 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно и две — решением судей. В последнем бою Илия взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Сехудо: если Топурия поднимется в полусредний и сразится с Махачевым, это всё перечеркнёт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android