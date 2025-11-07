Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад Мокаев нокаутировал Бёрнса и стал новым чемпионом Brave FC в наилегчайшем весе

Мухаммад Мокаев нокаутировал Бёрнса и стал новым чемпионом Brave FC в наилегчайшем весе
Комментарии

25-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев победил нокаутом во втором раунде ирландского бойца Джерарда Бёрнса на турнире Brave FC 100, который состоялся сегодня, 7 ноября, в Бахрейне. Таким образом, Мокаев завоевал пояс чемпиона в наилегчайшем весе промоушена.

Мокаев дебютировал как профессионал в 2020 году. С 2022 по 2024 год он выступал в промоушене Даны Уайта. В июле руководство лиги объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мухаммадом, после чего он перешёл в Brave FC. В своём рекорде Мокаев имеет 16 побед, один бой был признан несостоявшимся, и ни одного поражения.

Материалы по теме
UFC пора возвращать Мокаева. Лучшие годы его карьеры проходят на задворках
UFC пора возвращать Мокаева. Лучшие годы его карьеры проходят на задворках
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android