Мухаммад Мокаев нокаутировал Бёрнса и стал новым чемпионом Brave FC в наилегчайшем весе

25-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев победил нокаутом во втором раунде ирландского бойца Джерарда Бёрнса на турнире Brave FC 100, который состоялся сегодня, 7 ноября, в Бахрейне. Таким образом, Мокаев завоевал пояс чемпиона в наилегчайшем весе промоушена.

Мокаев дебютировал как профессионал в 2020 году. С 2022 по 2024 год он выступал в промоушене Даны Уайта. В июле руководство лиги объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мухаммадом, после чего он перешёл в Brave FC. В своём рекорде Мокаев имеет 16 побед, один бой был признан несостоявшимся, и ни одного поражения.