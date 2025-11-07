Результаты взвешивания турнира UFC on ESPN 73. 41-летний Салихов уложился в лимит

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 ноября, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего UFC on ESPN 73. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итогами.

Главный бой вечера, полусредний вес: Габриэль Бонфим (77,33 кг) vs Рэнди Браун (77,56 кг).

Наилегчайший вес: Мэтт Шнелл (57,15 кг) vs Джозеф Моралес (56,69 кг).

Лёгкий вес: Крис Падилья (70,3 кг) vs Исмаэль Бонфим (73,02 кг)*.

Легчайший вес: Рики Саймон (61,46 кг) vs Раони Барселос (61,68 кг).

Полусредний вес: Муслим Салихов (77,56 кг) vs Урош Медич (77,56 кг).

Средний вес: Кристиан Лерой Данкан (83,91 кг) vs Марко Тулио (84,14 кг).

Полулёгкий вес: Хайдер Эмил (65,99 кг) vs Джамалл Эммерс (65,77 кг).

Женский легчайший вес: Майра Буэно Силва (61,46 кг) vs Жаклин Кавальканти (61,46 кг).

Тяжёлый вес: Джош Хокит (107,04 кг) vs Макс Гименис (116,12 кг).

Женский минимальный вес: Тиша Пеннингтон (51,93 кг) vs Дениз Гомес (52,16 кг).

Легчайший вес: Майлз Джонс (61,46 кг) vs Даниэль Маркос (61,68 кг).

Промежуточный вес (до 88,45 кг): Закари Рис (87,99 кг) vs Джексон Маквей (87,77 кг).

* Исмаэль Бонфим не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и будет оштрафован на 25% от своего гонорара в пользу соперника.