Алихан Вахаев одолел Кирилла Корнилова и вернул себе чемпионский титул ACA в тяжёлом весе

32-летний российский боец Алихан Вахаев победил единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47) соотечественника Кирилла Корнилова в поединке за звание чемпиона АСА в тяжёлом весе, который стал главным событием турнира АСА 195 в Санкт-Петербурге.

Вахаев теперь имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед и три поражения. В качестве бойца ММА российский боец дебютировал в марте 2014 года на турнире Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 3.

Корнилову 34 года. В своём профессиональном рекорде Кирилл теперь имеет 19 побед и три поражения. В результате поражения у российского бойца оборвалась серия из четырёх побед.