Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алихан Вахаев одолел Кирилла Корнилова и вернул себе чемпионский титул ACA в тяжёлом весе

Алихан Вахаев одолел Кирилла Корнилова и вернул себе чемпионский титул ACA в тяжёлом весе
Комментарии

32-летний российский боец Алихан Вахаев победил единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47) соотечественника Кирилла Корнилова в поединке за звание чемпиона АСА в тяжёлом весе, который стал главным событием турнира АСА 195 в Санкт-Петербурге.

Вахаев теперь имеет в своём профессиональном рекорде 15 побед и три поражения. В качестве бойца ММА российский боец дебютировал в марте 2014 года на турнире Absolute Championship Berkut — Grand Prix Berkut 3.

Корнилову 34 года. В своём профессиональном рекорде Кирилл теперь имеет 19 побед и три поражения. В результате поражения у российского бойца оборвалась серия из четырёх побед.

Материалы по теме
Кирилл Корнилов победил Адама Богатырёва в реванше решением судей на турнире ACA 186
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android