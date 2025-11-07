10-кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко стал бронзовым призёром на ЧМ в Бишкеке

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, проходит чемпионат мира по самбо. Российский спортсмен Артём Осипенко, выступающий в категории свыше 98 кг, провёл пять схваток и победил в четырёх, уступив в финальной. Таким образом, Осипенко завоевал бронзу.

Отметим, что Артём также является 10-кратным чемпионом мира по самбо.

Чемпионат мира в Бишкеке – юбилейный, 50-й по счёту турнир. На протяжении трёх соревновательных дней спортсмены разыграют 14 комплектов наград в спортивном самбо (по семь у мужчин и женщин) и столько же — в боевом самбо.

Первый в истории чемпионат мира состоятся в 1973 году в Иране. Отметим, что в Кыргызстане турнир проходит во второй раз за последние четыре года.