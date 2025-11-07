Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

10-кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко стал бронзовым призёром на ЧМ в Бишкеке

10-кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко стал бронзовым призёром на ЧМ в Бишкеке
Аудио-версия:
Комментарии

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, проходит чемпионат мира по самбо. Российский спортсмен Артём Осипенко, выступающий в категории свыше 98 кг, провёл пять схваток и победил в четырёх, уступив в финальной. Таким образом, Осипенко завоевал бронзу.

Отметим, что Артём также является 10-кратным чемпионом мира по самбо.

Чемпионат мира в Бишкеке – юбилейный, 50-й по счёту турнир. На протяжении трёх соревновательных дней спортсмены разыграют 14 комплектов наград в спортивном самбо (по семь у мужчин и женщин) и столько же — в боевом самбо.

Первый в истории чемпионат мира состоятся в 1973 году в Иране. Отметим, что в Кыргызстане турнир проходит во второй раз за последние четыре года.

Материалы по теме
Шейх-Мансур Хабибулаев стал семикратным чемпионом мира по боевому самбо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android