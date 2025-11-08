Скидки
Вячеслав Борщёв проведёт следующий бой на турнире UFC 322 — MMAFighting

Российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Вячеслав Борщёв проведёт следующий бой с представителем Бразилии Матеусом Камило на турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США). Об этом информирует издание MMAFighting.

Борщёву 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в июне 2019 года. В своём рекорде Борщёв имеет восемь побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

Матеусу 24 года. На профессиональном уровне бразильский боец дебютировал в феврале 2019 года. В своём рекорде он имеет девять побед и три поражения. Прозвище – Ягуар.

