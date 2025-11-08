Скидки
Представлен официальный постер турнира UFC 323 с Мерабом Двалишвили и Петром Яном

Представлен официальный постер турнира UFC 323 с Мерабом Двалишвили и Петром Яном
Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к предстоящему номерному турниру UFC 323, в главном поединке которого состоится противостояние между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним россиянином Петром Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Фото: Пресс-служба UFC

Мераб начал карьеру профессионального бойца смешанных единоборств в январе 2014 года. В UFC боец из Грузии стал выступать с декабря 2017 года. К настоящему моменту Двалишвили идёт на серии из 14 побед, что является рекордом для легчайшего дивизиона UFC.

Пётр на профессиональном уровне дебютировал в ММА в декабре 2014 года. В своём рекорде Беспощадный имеет 19 побед и пять поражений.

