Представлен официальный постер турнира UFC 323 с Мерабом Двалишвили и Петром Яном

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к предстоящему номерному турниру UFC 323, в главном поединке которого состоится противостояние между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним россиянином Петром Яном.

Фото: Пресс-служба UFC

Мераб начал карьеру профессионального бойца смешанных единоборств в январе 2014 года. В UFC боец из Грузии стал выступать с декабря 2017 года. К настоящему моменту Двалишвили идёт на серии из 14 побед, что является рекордом для легчайшего дивизиона UFC.

Пётр на профессиональном уровне дебютировал в ММА в декабре 2014 года. В своём рекорде Беспощадный имеет 19 побед и пять поражений.