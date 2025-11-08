Российские самбисты выиграли девять золотых медалей на старте ЧМ в Кыргызстане

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, проходит чемпионат мира по самбо. В первый соревновательный день российские спортсмены завоевали девять золотых медалей и одну бронзовую. Всего разыгрывалось 10 комплектов наград.

В спортивном самбо у мужчин взяли золото Владимир Гладких (до 58 кг) и Расул Наш (до 71 кг). У женщин победили Маргарита Барнева (до 50 кг), Карина Черевань (до 65 кг) и Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг). Также бронзу в категории от 98 кг выиграл Артём Осипенко.

В боевом самбо среди мужчин золотые медали достались Шейх‑Мансуру Хабибулаеву (до 64 кг) и Абусупияну Алиханову (до 88 кг). Хабибулаев стал семикратным чемпионом мира. У женщин первенствовали Вера Лоткова (до 54 кг) и Яна Полякова (до 72 кг).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Материалы по теме Шейх-Мансур Хабибулаев стал семикратным чемпионом мира по боевому самбо

Куда уходят чемпионы из большого спорта: