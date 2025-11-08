Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российские самбисты выиграли девять золотых медалей на старте ЧМ в Кыргызстане

Российские самбисты выиграли девять золотых медалей на старте ЧМ в Кыргызстане
Аудио-версия:
Комментарии

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, проходит чемпионат мира по самбо. В первый соревновательный день российские спортсмены завоевали девять золотых медалей и одну бронзовую. Всего разыгрывалось 10 комплектов наград.

В спортивном самбо у мужчин взяли золото Владимир Гладких (до 58 кг) и Расул Наш (до 71 кг). У женщин победили Маргарита Барнева (до 50 кг), Карина Черевань (до 65 кг) и Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг). Также бронзу в категории от 98 кг выиграл Артём Осипенко.

В боевом самбо среди мужчин золотые медали достались Шейх‑Мансуру Хабибулаеву (до 64 кг) и Абусупияну Алиханову (до 88 кг). Хабибулаев стал семикратным чемпионом мира. У женщин первенствовали Вера Лоткова (до 54 кг) и Яна Полякова (до 72 кг).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Шейх-Мансур Хабибулаев стал семикратным чемпионом мира по боевому самбо

Куда уходят чемпионы из большого спорта:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android