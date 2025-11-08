Скидки
Кортес считает, что звезда НБА Стеф Карри мог бы преуспеть в ММА

Боец UFC в наилегчайшем весе Трейси Кортес назвала баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри атлетом из другого вида спорта, который мог бы успешно выступать в смешанных единоборствах. Соответствующее видео опубликовал в своём аккаунте ESPN MMA в социальной сети Х.

Дебют самой Кортес в ММА оказался неудачным. В дебютном поединке с Чери Мураски она уступила сабмишеном. Впрочем, с того момента девушка одержала 12 побед и потерпела одно поражение. Сейчас спортсменка является топом самого популярного промоушена в мире.

Американка сразится с соотечественницей Эрин Блэнчфилд в поединке UFC 322, который состоится 16 ноября в 4:25 мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

