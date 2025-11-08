UFC 322: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт номерной турнир UFC 322. Начало бойцовского вечера запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск.

Главным событием турнира станет титульный поединок в полусреднем весе, в котором чемпион Джек Делла Маддалена проведёт первую защиту пояса против россиянина Ислама Махачева. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC. Предварительно начало поединка назначено на 8:00 по московскому времени.

В соглавном событии вечера Валентина Шевченко сразится с китаянкой Вэйли Чжан за титул в женском наилегчайшем весе. Также в рамках турнира состоятся поединки Шона Брэди и Майкла Моралеса, Леона Эдвардса и Карлоса Пратеса, Романа Копылова и Грегори Родригеса и других. Откроет событие бой Байсангура Сусуркаева с Эриком Макконико.

Полный кард турнира UFC 322

Основной кард

Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев;

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан;

Шон Брэди — Майкл Моралес;

Леон Эдвардс — Карлос Пратес;

Бенеил Дариуш — Бенуа Сен-Дени.

Предварительный кард

Бо Никал — Родолфо Виейра;

Роман Копылов — Грегори Родригес;

Эрин Блэнчфилд — Трейси Кортес;

Малкольм Уэллмейкер — Коди Хэддон;

Кайл Дакас — Джеральд Миршерт;

Анджела Хилл — Фатима Клайн;

Пэт Сабатини — Хосе Марискаль;

Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико.

Прямую видеотрансляцию турнира покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.