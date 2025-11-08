UFC 322: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт номерной турнир UFC 322. Начало бойцовского вечера запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск.
Главным событием турнира станет титульный поединок в полусреднем весе, в котором чемпион Джек Делла Маддалена проведёт первую защиту пояса против россиянина Ислама Махачева. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC. Предварительно начало поединка назначено на 8:00 по московскому времени.
В соглавном событии вечера Валентина Шевченко сразится с китаянкой Вэйли Чжан за титул в женском наилегчайшем весе. Также в рамках турнира состоятся поединки Шона Брэди и Майкла Моралеса, Леона Эдвардса и Карлоса Пратеса, Романа Копылова и Грегори Родригеса и других. Откроет событие бой Байсангура Сусуркаева с Эриком Макконико.
Полный кард турнира UFC 322
Основной кард
- Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев;
- Валентина Шевченко — Вэйли Чжан;
- Шон Брэди — Майкл Моралес;
- Леон Эдвардс — Карлос Пратес;
- Бенеил Дариуш — Бенуа Сен-Дени.
Предварительный кард
- Бо Никал — Родолфо Виейра;
- Роман Копылов — Грегори Родригес;
- Эрин Блэнчфилд — Трейси Кортес;
- Малкольм Уэллмейкер — Коди Хэддон;
- Кайл Дакас — Джеральд Миршерт;
- Анджела Хилл — Фатима Клайн;
- Пэт Сабатини — Хосе Марискаль;
- Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико.
Прямую видеотрансляцию турнира покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.