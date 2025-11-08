Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 322: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 322: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт номерной турнир UFC 322. Начало бойцовского вечера запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск.

Главным событием турнира станет титульный поединок в полусреднем весе, в котором чемпион Джек Делла Маддалена проведёт первую защиту пояса против россиянина Ислама Махачева. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC. Предварительно начало поединка назначено на 8:00 по московскому времени.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

В соглавном событии вечера Валентина Шевченко сразится с китаянкой Вэйли Чжан за титул в женском наилегчайшем весе. Также в рамках турнира состоятся поединки Шона Брэди и Майкла Моралеса, Леона Эдвардса и Карлоса Пратеса, Романа Копылова и Грегори Родригеса и других. Откроет событие бой Байсангура Сусуркаева с Эриком Макконико.

Полный кард турнира UFC 322

Основной кард

Предварительный кард

  • Бо Никал — Родолфо Виейра;
  • Роман Копылов — Грегори Родригес;
  • Эрин Блэнчфилд — Трейси Кортес;
  • Малкольм Уэллмейкер — Коди Хэддон;
  • Кайл Дакас — Джеральд Миршерт;
  • Анджела Хилл — Фатима Клайн;
  • Пэт Сабатини — Хосе Марискаль;
  • Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико.

Прямую видеотрансляцию турнира покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.

Материалы по теме
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android