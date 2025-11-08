Джек Делла Маддалена заявил о желании провести поединок с Хамзатом Чимаевым

Австралийский чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Джек Делла Маддалена заявил о своём желании сразиться с действующим обладателем титула среднего дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Я хотел бы быть защищающимся чемпионом. Мне нравится видеть, как чемпион, по крайней мере, обыгрывает многих парней из топ-10, прежде чем подняться в дивизионе повыше. Я уважаю то, что сделал Ислам. Я думаю, что он поднялся в рейтинге в удачное время. Он проделал хорошую работу в лёгком весе. Очистил дивизион, поднялся. Я постараюсь защитить свой пояс несколько раз, прежде чем даже подумаю о смене дивизиона.

Бой в среднем весе? Да, конечно. Я всегда хотел когда-нибудь сразиться с Хамзатом Чимаевым. Если моя карьера сложится удачно, это будет хорошим испытанием», — приводит слова Делла Маддалены New York Post.