Ислам Махачев провёл мастер-класс для юных фанатов из Нью-Йорка

34-летний экс-обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился опытом с молодыми бойцами в спортивном зале Нью-Йорка. Видео с тренировки появилось в социальных сетях.

На занятии россиянин отрабатывает со спортсменами «подсечку».

Поединок между чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой и Махачевым станет главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США), который пройдёт 16 ноября. Для Махачева это будет дебютный бой в полусреднем весе. В последнем бою он оказался сильнее Ренато Мойкано, а затем сделал титул вакантным, сменив дивизион.

