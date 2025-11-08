Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Делла Маддалена считает, что его параметры не станут преимуществом в бою с Махачевым

Делла Маддалена считает, что его параметры не станут преимуществом в бою с Махачевым
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Джек Делла Маддалена считает, что физические параметры не дадут ему существенного преимущества в титульном бою против Ислама Махачева.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Австралиец уверен, что переход россиянина в более высокую весовую категорию, наоборот, сыграет ему на руку.

«Думаю, это даже пойдёт Исламу на пользу. Снижение веса может сильно выматывать, так что я ожидаю увидеть его лучшую версию — более свежим, крупным и сильным.

Не думаю, что я очень крупный. Для меня срезка веса не является безумной. Я могу даже позволить себе пару кусков пиццы сегодня и всё равно без проблем уложусь в лимит. Считаю себя среднестатистическим полусредневесом», — сказал Джек в интервью для New York Post Sports, опубликованном в их аккаунте в YouTube.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым станет главным событием турнира UFC 322, который пройдёт 16 ноября в Нью-Йорке.

Материалы по теме
Джек Делла Маддалена заявил о желании провести поединок с Хамзатом Чимаевым
Материалы по теме
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android