Делла Маддалена считает, что его параметры не станут преимуществом в бою с Махачевым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Джек Делла Маддалена считает, что физические параметры не дадут ему существенного преимущества в титульном бою против Ислама Махачева.

Австралиец уверен, что переход россиянина в более высокую весовую категорию, наоборот, сыграет ему на руку.

«Думаю, это даже пойдёт Исламу на пользу. Снижение веса может сильно выматывать, так что я ожидаю увидеть его лучшую версию — более свежим, крупным и сильным.

Не думаю, что я очень крупный. Для меня срезка веса не является безумной. Я могу даже позволить себе пару кусков пиццы сегодня и всё равно без проблем уложусь в лимит. Считаю себя среднестатистическим полусредневесом», — сказал Джек в интервью для New York Post Sports, опубликованном в их аккаунте в YouTube.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым станет главным событием турнира UFC 322, который пройдёт 16 ноября в Нью-Йорке.