Делла Маддалена согласился с Хабибом, назвавшим его самым сложным испытанием для Махачева

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе из Австралии Джек Делла Маддалена прокомментировал слова прославленного российского бойца Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что он станет самым сложным соперником для Ислама Махачева.

«Слова Хабиба? Я согласен. Думаю, что бой с чемпионом в более тяжёлой весовой категории — определённо самое большое испытание в его карьере. Немногим удавалось подняться в весе и завоевать второй пояс, так что это серьёзный вызов для него. Не думаю, что они относятся к этому легкомысленно — и да, Хабиб, без сомнения, легенда спорта, так что услышать это от него очень приятно», — приводит слова Делла Маддалены New York Post.