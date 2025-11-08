Скидки
Делла Маддалена согласился с Хабибом, назвавшим его самым сложным испытанием для Махачева

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе из Австралии Джек Делла Маддалена прокомментировал слова прославленного российского бойца Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что он станет самым сложным соперником для Ислама Махачева.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Слова Хабиба? Я согласен. Думаю, что бой с чемпионом в более тяжёлой весовой категории — определённо самое большое испытание в его карьере. Немногим удавалось подняться в весе и завоевать второй пояс, так что это серьёзный вызов для него. Не думаю, что они относятся к этому легкомысленно — и да, Хабиб, без сомнения, легенда спорта, так что услышать это от него очень приятно», — приводит слова Делла Маддалены New York Post.

