Маддалена — о переходе Махачева в новую весовую категорию: сейчас неподходящее время

Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Джек Делла Маддалена прокомментировал переход россиянина Ислама Махачева из лёгкой весовой категории перед их титульным боем.

«Я думаю, для него это правильное решение. Очевидно, что сброс веса давался ему тяжело, а сам он становится больше. Это хороший шаг. Просто я считаю, что сейчас неподходящее время», — сказал Маддалена в интервью для New York Post Sports, размещённом в их аккаунте в YouTube.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Делла Маддалена и Махачев встретятся в главном событии UFC 322 16 ноября в Нью-Йорке. Российский боец попытается стать первым в истории UFC россиянином, завоевавшим чемпионские титулы в двух весовых категориях.

