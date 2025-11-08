Скидки
Мокаев одержал вторую в своей карьере победу нокаутом

Британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал вторую в профессиональной карьере победу нокаутом, завоевав вакантный титул чемпиона Brave CF в наилегчайшем весе. На юбилейном турнире Brave CF 100 в Бахрейне он эффектно победил ирландца Джерарда Бёрнса. Поединок стал историческим для промоушена — впервые в Brave CF разыграли пояс в этом дивизионе.

Для Мокаева это вторая досрочная победа нокаутом. Первую он одержал в мае 2025 года на турнире Karate Combat.

С момента ухода из UFC в июле 2024 года боец провёл три поединка в разных организациях, сохранив непобеждённый рекорд (15-0). Ранее он побеждал только сабмишенами, но теперь продемонстрировал прогресс в ударной технике.

