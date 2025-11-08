Абубакар Нурмагомедов: подготовка Махачева к титульному поединку подошла к концу

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов опубликовал в социальной сети фотографию с Исламом Махачевым, а также Хабибом Нурмагомедовым, Усманом Нурмагомедовым и Хавьером Мендесом.

Тренировка Ислама Махачева Фото: Из личного архива Абубакара Нурмагомедова

«Подготовка моего одноклассника к титульному поединку подошла к концу, впереди нас ждёт боевая неделя и сгонка веса», — подписал он изображение.

Напомним, поединок между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и Махачевым станет главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США), который пройдёт 16 ноября. Российский боец попытается стать первым в истории UFC россиянином, завоевавшим чемпионские титулы в двух весовых категориях.