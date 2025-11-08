Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абубакар Нурмагомедов: подготовка Махачева к титульному поединку подошла к концу

Абубакар Нурмагомедов: подготовка Махачева к титульному поединку подошла к концу
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов опубликовал в социальной сети фотографию с Исламом Махачевым, а также Хабибом Нурмагомедовым, Усманом Нурмагомедовым и Хавьером Мендесом.

Тренировка Ислама Махачева

Тренировка Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Абубакара Нурмагомедова

«Подготовка моего одноклассника к титульному поединку подошла к концу, впереди нас ждёт боевая неделя и сгонка веса», — подписал он изображение.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Напомним, поединок между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и Махачевым станет главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США), который пройдёт 16 ноября. Российский боец попытается стать первым в истории UFC россиянином, завоевавшим чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Материалы по теме
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Допинг-скандал и вызов Леснару
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Допинг-скандал и вызов Леснару
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android