Делла Маддалена — о прошедшем бое с Мухаммадом: это хорошая разминка перед боем с Исламом

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена согласился с мнением Майкла Биспинга о том, что его недавний бой с Белалом Мухаммадом стал хорошей подготовкой к предстоящему поединку с Исламом Махачевым.

«Да, я тоже об этом думал — тяжёлый стиль грэпплинга, другой стиль, но, да, это, безусловно, хорошая разминка. Пять раундов против настоящего борца», — сказал Делла Маддалена в интервью для Spinnin Backfist MMA Show.

Напомним, Делла Маддалена победил Мухаммада единогласным решением судей в пятираундовом бою в мае этого года.

Бой между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится 16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке.