Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Делла Маддалена — о прошедшем бое с Мухаммадом: это хорошая разминка перед боем с Исламом

Делла Маддалена — о прошедшем бое с Мухаммадом: это хорошая разминка перед боем с Исламом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена согласился с мнением Майкла Биспинга о том, что его недавний бой с Белалом Мухаммадом стал хорошей подготовкой к предстоящему поединку с Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Да, я тоже об этом думал — тяжёлый стиль грэпплинга, другой стиль, но, да, это, безусловно, хорошая разминка. Пять раундов против настоящего борца», — сказал Делла Маддалена в интервью для Spinnin Backfist MMA Show.

Напомним, Делла Маддалена победил Мухаммада единогласным решением судей в пятираундовом бою в мае этого года.

Бой между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится 16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке.

Материалы по теме
Биспинг: то, как Джек победил Белала Мухаммада — идеальная разминка перед боем с Махачевым
Материалы по теме
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android