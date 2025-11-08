Делла Маддалена о фанатах Рахмонова: мои комментарии были полны ими. Уверен, они вернутся

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена с юмором отреагировал на активность фанатов Шавката Рахмонова в своих социальных сетях.

«Какое-то время я хотел подраться с Шавкатом Рахмоновым, и мои комментарии были полны им. Потом они пропали, но я уверен, что скоро вернутся», — заявил Делла Маддалена в интервью для Spinnin Backfist MMA Show.

Делла Маддалена готовится к защите титула против Ислама Махачева на UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке (США) в ночь на 16 ноября. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC. Предварительно начало поединка назначено на 8:00 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.