Игорь Ионов — о подростковых драках в Краснодаре: в моём детстве это было нормально

Боец Top Dog Игорь «Имеля» Ионов высказался о подростковых драках в Краснодаре, заявив, что считает их нормальным явлением. По его словам, такие развлечения предпочтительнее компьютерных игр.

«В моём детстве это было нормально. Правда, не так организованно. Пришёл во двор, а там вечно кто-то дерётся. Ничего особенного, парни развлекаются.

Повторюсь, я сам в этом рос. В нашем детстве не было никаких телефонов, компьютеров. Подраться, попить пиво на гараже. Что еще?» — заявил Ионов в интервью для Legalbet.

Ранее стало известно, что жители Краснодара жалуются на группы подростков, устраивающих драки во дворах домов. В результате уже пострадали несколько человек.

Новости. Бокс/ММА
