Фото: Дмитрий Бивол и Фёдор Емельяненко в национальных киргизских костюмах

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол продолжает радовать поклонников фотографиями с 49-летним экс-обладателем чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе Фёдором Емельяненко. Снимком он поделился в своём телеграм-канале.

Фёдор Емельяненко (слева) и Дмитрий Бивол (справа) Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

«Оргкомитет чемпионата мира по самбо — 2025 в Бишкеке решил нас с Фёдором приодеть», — подписал фотографию Бивол.

Напомним, Дмитрий продолжает восстановление после операции на спине. По информации обозревателя Майка Коппинджера, боец уже прошёл половину реабилитационной программы в Дубае и завершит курс в Санкт-Петербурге. Промоутер Эдди Хирн сообщил, что следующий бой россиянина планируется на начало 2026 года.