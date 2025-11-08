Майк Тайсон хочет реванша с Джейком Полом после боя с Мейвезером

59-летний Майк Тайсон заявил о желании провести реванш с Джейком Полом после своего выставочного боя с Флойдом Мейвезером, запланированного на весну 2026 года.

«После боя с Флойдом, возможно, мы сможем организовать реванш. Да, я заинтересован в этом. Сейчас я в лучшей форме. Я не хотел использовать это в качестве оправдания, но у меня были серьезные проблемы со здоровьем, но сейчас я в порядке», — приводит слова Тайсона издание Essentially Sports.

Напомним, в ноябре 2024 года 28-летний Джейк Пол победил Тайсона единогласным решением судей. Тот поединок, несмотря на рекордные просмотры, разочаровал зрителей и показал, что возрастной Тайсон не может составить конкуренцию молодому бойцу.