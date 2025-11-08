«16 ноября покажу, кто является лучшим бойцом в мире». Махачев — о бое за второй пояс UFC

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с обладателем титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Это не секрет, что я лучше Джека в борьбе, грэпплинге. В стойке могу конкурировать с любым. 16 ноября покажу, кто является лучшим бойцом в мире», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед.