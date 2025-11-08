Скидки
Ислам Махачев объяснил, почему решил рискнуть и попробовать завоевать второй титул UFC

Ислам Махачев объяснил, почему решил рискнуть и попробовать завоевать второй титул UFC
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал о своей цели стать двойным чемпионом UFC, он принял поединок с обладателем титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«В юности даже не думал, что стану лучшим в мире. Но люди, которые окружали меня, всегда мне говорили: «Просто тренируйся — и ты станешь чемпионом». Так что всю свою жизнь готовился к этому. Тем, чего я добился в спорте, не многие могут похвастаться. Всю свою жизнь бьюсь с лучшими бойцами. Все мои оппоненты были очень опасны.

После становления чемпионом UFC нужно двигаться дальше. И я сделал в лёгком весе всё, что должен был. Я достоин стать двойным чемпионом. Сейчас моя цель – это второй титул», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Новости. Бокс/ММА
