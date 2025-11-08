«Пацаны, чё Хрюк-хрюк делает». Малыхин показал, что подарил ему Кейн в качестве извинений

Двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин продемонстрировал, что ему подарил действующий обладатель титула One Championship в тяжёлом весе сенегалец Умар Кейн, более известный как Reug Reug, в качестве извинений из-за срыва реванша, который должен был пройти 16 ноября на турнире One FC 173 в Японии.

«Пацаны, чё хрюк-хрюк делает. Извинения прислал. Ну-ка посмотрим… Уая-я, что ты, Хрюк-хрюк, за пушки прислал. Говорит: „Толян, извини“, — сказал Малыхин в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети.

Напомним, Кейн был вынужден сняться с поединка в виду проблем со здоровьем, так как накануне он попал в автокатастрофу в ОАЭ.