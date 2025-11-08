«Верю, что буду разбивать его и вынесу». Делла Маддалена пообещал сломать Ислама Махачева

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена поделился своим настроем на бой с 34-летним россиянином Исламом Махачевым. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«У Ислама высококлассная борьба, мы много боремся [готовясь к нему]. Буду стараться не подпускать его и работать на дистанции, поскольку верю, что в стойке у меня есть большое преимущество над ним. Наш бой с Махачевым будет похож на мой поединок с Белалом. Ислам активно начнёт идти за тейкдауном. Верю, смогу возвращаться на ноги в каждом раунде, разбивать его и наносить урон. Сломаю Махачева, вынесу его. Это мечта — финиш на «Мэдисон Сквер Гарден», сорвать крышу с арены и закрепиться в статусе одного из величайших полусредневесов», — сказал Делла Маддалена в интервью пресс-службе UFC.