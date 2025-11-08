Махачев: не хочу уходить из ММА без второго пояса UFC. Сейчас нахожусь в расцвете сил

34-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что не планирует завершать карьеру, не завоевав второй титул UFC.

«Помню, когда впервые бился за титул, какие у меня были эмоции. Я хочу ощутить их вновь. Сейчас нахожусь в расцвете сил. И я не хочу уходить из этого спорта без второго пояса», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.