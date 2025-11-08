Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: не хочу уходить из ММА без второго пояса UFC. Сейчас нахожусь в расцвете сил

Махачев: не хочу уходить из ММА без второго пояса UFC. Сейчас нахожусь в расцвете сил
Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что не планирует завершать карьеру, не завоевав второй титул UFC.

«Помню, когда впервые бился за титул, какие у меня были эмоции. Я хочу ощутить их вновь. Сейчас нахожусь в расцвете сил. И я не хочу уходить из этого спорта без второго пояса», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.

Материалы по теме
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android