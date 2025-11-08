Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Какие у вас оправдания?» Экс-боец UFC вернулся к тренировкам после пересадки лёгких

«Какие у вас оправдания?» Экс-боец UFC вернулся к тренировкам после пересадки лёгких
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен вернулся к борцовским тренировкам спустя несколько месяцев после трансплантации лёгких.

«Четыре месяца назад я был на смертном одре. Три месяца назад не мог стоять без посторонней помощи. А два месяца назад всё ещё пользовался ходунками. Какие у вас оправдание?

Не могу быть более благодарен за то, что снова могу работать, за всю поддержку, которую мне оказало ММА-комьюнити в такое трудное время», — подписал Аскрен видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим, это впоследствии было опровергнуто. 30 июня Аскрен перенёс операцию по трансплантации лёгких.

Материалы по теме
Аскрен подхватил инфекцию — истощённый боец снова в больнице. Разбираемся, что произошло
Аскрен подхватил инфекцию — истощённый боец снова в больнице. Разбираемся, что произошло
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android