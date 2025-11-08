Дана Уайт заявил, что в UFC заинтересованы в подписании чемпиона ОИ-2020 по вольной борьбе

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что в организации внимательно наблюдают за карьерой олимпийского чемпиона по вольной борьбе в тяжёлом весе (до 125 кг) соотечественника Гейбла Стивесона.

«Когда у вас есть невероятно сильный атлет и парень, который выступал на высшем уровне, а затем начинает заниматься ММА, как Гейбл, это вызывает огромный интерес. Мы пристально следим за его развитием и с нетерпением ожидаем результатов.

Только представьте, Брок Леснар пришёл в UFC из WWE, где он был настолько сильным рестлером, что смог завоевать титул. И вот теперь у нас есть парень с подобным опытом в борьбе, который прокладывает себе путь в низших лигах и набирается опыта. В конце концов, Гейбл доберётся и до нас. Тогда мы узнаем, на что он способен», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.