Аналитик: у Махачева больше всего шансов на победу в бою с Делла Маддаленой на старте

Аналитик: у Махачева больше всего шансов на победу в бою с Делла Маддаленой на старте
Бывший боец UFC, а ныне штатный аналитик североамериканской организации Дин Томас объяснил, в каком случае россиянину Исламу Махачеву удастся победить чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену в бою, который состоится на турнире UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«У Ислама больше всего шансов на победу в бою с Джеком в самом начале. Сильная сторона Крейга Джонса (тренера Делла Маддалены по грэпплингу. — Прим. «Чемпионата») — это взлом геймплана соперника. Если Махачеву удастся быстро победить Джека и прикончить его, прежде чем тот начнёт использовать свои заготовки под слабые стороны Ислама, проблема для него будет решена. В таком случае Махачев преуспеет», — приводит слова Томаса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

