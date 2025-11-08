Аналитик: у Махачева больше всего шансов на победу в бою с Делла Маддаленой на старте

Бывший боец UFC, а ныне штатный аналитик североамериканской организации Дин Томас объяснил, в каком случае россиянину Исламу Махачеву удастся победить чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену в бою, который состоится на турнире UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября.

«У Ислама больше всего шансов на победу в бою с Джеком в самом начале. Сильная сторона Крейга Джонса (тренера Делла Маддалены по грэпплингу. — Прим. «Чемпионата») — это взлом геймплана соперника. Если Махачеву удастся быстро победить Джека и прикончить его, прежде чем тот начнёт использовать свои заготовки под слабые стороны Ислама, проблема для него будет решена. В таком случае Махачев преуспеет», — приводит слова Томаса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.