Главная Бокс/ММА Новости

Российские самбисты выиграли четыре золотых медали во второй день ЧМ в Кыргызстане

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, проходит чемпионат мира по самбо. Во второй соревновательный день российские спортсмены завоевали четыре золотые медали и две серебряные.

В спортивном самбо у мужчин взяли золото Сергей Кирюхин (до 88 кг). У женщин первенство выиграли Анастасия Луканина (до 54 кг) и Таисия Киреева (до 72 кг).

В боевом самбо среди мужчин золотую медаль смог завоевать лишь Артём Тадин в весовой категории до 98 кг.

Также отметим, что российские атлеты выиграли две серебряных медали среди слепых — Виктор Руденко (до 79 кг) и Павел Селиванов (до 98 кг).

Напомним, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

