Тим Цзю: лишь вопрос времени, когда Делла Маддалену признают лучшим боксёром в UFC

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю выразил уверенность в том, что действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе соотечественник Джек Делла Маддалена в скором времени будет признан лучшим боксёром в UFC.

«Время — это единственное, что стоит между Джеком и титулом лучшего боксёра в UFC. Конечно, такие ребята, как Илия Топурия и Макс Холлоуэй, тоже хороши. Но Джек в данный момент на таком же абсолютном уровне в стойке. И это лишь вопрос времени, когда его признают лучшим боксёром в UFC.

Прямо сейчас ему также не хватает опыта участия в громких боях, как у тех двоих. И, на мой взгляд, это единственное обстоятельство, из-за которого его ставят на первое место в этом аспекте. Дайте Делла Маддалене два—три боя, включая предстоящий поединок с Исламом, и тогда все будут называть его лучшим боксёров в UFC», — приводит слова Цзю портал FOX Sports Australia.

