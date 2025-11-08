Скидки
«84% моих прогнозов сбывались». Джо Роган признался, что делал ставки на бои в UFC

«84% моих прогнозов сбывались». Джо Роган признался, что делал ставки на бои в UFC
57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган признался, что на начальном этапе работы в UFC делал ставки на бои, проходившие под эгидой промоушена.

«Раньше, когда я только начал работать в UFC, делал ставки на бои. А потом подумал: «Пожалуй, мне больше не стоит этим заниматься». Впрочем, это было давно… Так что начал давать своему другу прогнозы. А их точность была где-то в районе 84%», — приводит слова Рогана портал Sportskeeda.

Ранее Джо Роган высказался насчёт потенциального поединка между соотечественником Джоном Джонсом и бразильцем Алексом Перейрой в тяжёлом весе.

Роган: поединок Джона Джонса и Алекса Перейры стал бы величайшим в истории человечества
