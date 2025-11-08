Скидки
Тренер Делла Маддалены: мы не просили Волкановски приезжать. Он решил сам помочь Джеку

Бен Викерс, являющийся тренером чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены, рассказал, что действующий обладатель титула UFC в категории до 66 кг Александр Волкановски, а также именитый грэпплер Крейг Джонс по собственной инициативе решили помочь его подопечному подготовиться к его предстоящему бою с россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Крейг жил здесь неделями, сняв жилье через Airbnb, сам за себя платил. Невероятно, на что эти люди способны просто, поскольку сами хотят этого. Люди могут думать, что они получают за это кучу денег, но это не так — они просто хотят помочь. Мы никогда не просили Волка о помощи, Алекс приехал к нам за свои деньги», — приводит слова Делла Маддалены аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

