Тренер Делла Маддалены: мы не просили Волкановски приезжать. Он решил сам помочь Джеку

Бен Викерс, являющийся тренером чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены, рассказал, что действующий обладатель титула UFC в категории до 66 кг Александр Волкановски, а также именитый грэпплер Крейг Джонс по собственной инициативе решили помочь его подопечному подготовиться к его предстоящему бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Крейг жил здесь неделями, сняв жилье через Airbnb, сам за себя платил. Невероятно, на что эти люди способны просто, поскольку сами хотят этого. Люди могут думать, что они получают за это кучу денег, но это не так — они просто хотят помочь. Мы никогда не просили Волка о помощи, Алекс приехал к нам за свои деньги», — приводит слова Делла Маддалены аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.