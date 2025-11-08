Джейк Пол заявил, что Алекс Перейра дал предварительное согласие на боксёрский бой с ним

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол рассказал, что провёл успешные предварительные договоры с командой 38-летнего действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры из Бразилии насчёт проведения поединка по правилам бокса.

«Его команда готова [провести этот бой]. Думаю, единственное, что этому препятствует, это UFC и то, сможет ли этот парень расторгнуть свои контракты, чтобы сразиться со мной. В какой-то момент это будет грандиозный бой, и я знаю, что он готов принять в нём участие», — приводит слова Пола аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.