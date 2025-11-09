«Определённо лучше». Делла Маддалена объяснил, в чём Махачев превосходит Хабиба

Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена объяснил, в чём экс-обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев превосходит своего друга, наставника, а также члена Зала славы UFC соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам определённо лучше Хабиба, особенно в ударке. У него больше арсенал, кроме того, Махачев чище работает в стойке. Он не так спешит, как Хабиб. Ислам явно спрогрессировал. Поэтому думаю, когда он поднимется в полусредний вес, будет в ещё лучшей форме», – приводит слова Делла Маддалены портал Bloody Elbow.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед.